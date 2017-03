Plus d'infos sur le spectacle Les Cavaliers à Ruffec

D'après Joseph Kessel. Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus important d'Afghanistan, le bouzkachi du Roi. Il échoue, tombe de son cheval, se brise la jambe, et doit faire face à son père, le grand Toursène, qui porte la fierté et la gloire d'une famille. Éric Bouvron, comédien globe-trotter d'origine sud-africaine, s'est lancé avec réussite dans cette adaptation rugissante. Une traversée extrêmement vivante dans les mots et la sensibilité de l'écrivain baroudeur, un long et périlleux voyage initiatique aux confins des steppes afghanes. Les comédiens nous emportent fiévreusement, ils sont soutenus sur scène par le chanteur et musicien Khalid K. Tour à tour chanteur soufi, troubadour, beatboxer..., il amène le chant du muezzin, le souffle et le galop des chevaux, les chants afghans réinventés... Un théâtre coloré, magique et envoûtant, à ne surtout pas rater !

Molière 2016 de la mise en scène (pour le théâtre privé)

Le prix des places est compris entre : 8.80 et 17.80 ?

Date : jeudi 16 mars 2017