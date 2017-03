Plus d'infos sur le spectacle Les Cavaliers - Eric Bouvron à La Rochefoucauld

LES CAVALIERS ERIC BOUVRON & ANNE BOURGEOIS

THEATRE EPIQUE

MER 15 MARS - 20H30

Tout Public dès 14 ans / Durée : 1h20

L'HISTOIRE D'UN CHEVAL FOU, D'UN FILS ORGUEILLEUX ET D'UN MONDE DE SABLE.

Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus important d'Afghanistan - le Bouzkachi du Roi - sport équestre violent où tous les coups sont permis. Mais Ouroz échoue, tombe de cheval, et se brise la jambe. Il doit alors rentrer pour faire face à son père qui fut champion de ce jeu cruel et porte la fierté d'une famille qui n'a jamais failli dans les grandes épreuves. Commence pour Ouroz un long et périlleux voyage initiatique. Accompagné de son fidèle serviteur Mokkhi et de Jehol, son magnifique cheval fou, ils vont rencontrer des êtres incroyables et traverser des lieux d'une rudesse extrême. Eric Bouvron, fasciné par ce roman d'aventures de Kessel a eu envie de l'adapter au théâtre. Le défi a été largement relevé, ce spectacle a re?u le Molière du Théâtre Privé en 2016 ! Un texte de Joseph Kessel - Libre adaptation d'Eric Bouvron

Mise en scène : Eric BOUVRON & Anne BOURGEOIS

Interprétation : Benjamin PENAMARIA, Maïa GUERITTE

& Eric BOUVRON

Musique originale & live : Khalid K

Création Lumières : Stéphane BAQUET

Costumes : Sarah COLAS

