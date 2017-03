Plus d'infos sur le spectacle La Famille Vient En Mangeant à La Rochefoucauld

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT CIE MMM

THEATRE HUMOUR

JEU 09 MARS - 19H30

Tout Public dès 10 ans / Durée : 1h15

« ON NE CHOISIT PAS SA FAMILLE... ON LA JOUE ! » PROVERBE MAISON

A l'étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l'intimité de la salle de bain amènent frères et soeurs à se réunir en

Conseil de Fratrie où l'on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d'enfants... Sauf qu'à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille... Ce spectacle est une véritable pépite et la gouaille de la comédienne est au service d'un texte direct et hyper sensible. Les parents n'ont qu'à bien se tenir, la fratrie est souveraine, la grand-mère malmenée et c'est tout simplement jubilatoire !

Un solo épique et collégial sans autre décor qu'un tapis, une chaise et l'imaginaire du spectateur.

Écriture : Marie-Magdeleine & Julien MAROT

Interprétation : Marie-Magdeleine

Mise en scène : Julien MAROT

Réservez vos places de theatre pour : LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT - LES CARMES

Le prix des places est compris entre : 10.80 et 16.80 ?

Date : jeudi 9 mars 2017

Vous disposez par ailleurs du plan de salle interactif pour choisir vos places dans le lieu : LES CARMES.