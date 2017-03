Plus d'infos sur le spectacle Sexe, Magouilles Et Culture Générale à Gond Pontouvre

« Sexe, magouilles et culture générale » de Laurent BAFFIE

Après « le clan des divorcées » et « les monologues du vagin » en 2016, la comédie d'Angoulême présente sa première production « maison » de l'année en choisissant la pièce de Laurent Baffie dans une mise en scène de Julien Boissier Descombes.

Sexe, magouille et culture générale est une caricature féroce et délirante du monde de la TV écrite par un Laurent Baffie très inspiré, Les spectateurs du théâtre participant, également, en public improvisé du jeu télévisé.

L'histoire : Franck Petit, un producteur sans scrupules, s'occupe depuis des années de Culture pour tous, un jeu culturel très populaire mais l'Audimat vient à chuter jusqu'à 23% à cause de Paulette,

une candidate de 90 ans victorieuse depuis 18 semaines mais ne séduit pas la ménagère de moins de 50 ans, ni l'adolescent boutonneux et encore moins le jeune cadre dynamique.

Elle doit impérativement être éliminée. Franck Petit utilise tous les moyens, même les plus vils, pour continuer à s'enrichir.

A ce tableau peu glorieux s'ajoutent un animateur inculte, un mannequin de charme peu farouche, une grand-mère très originale, un chauffeur de salle particulièrement hystérique... et le public incontrôlable...

Le prix des places est : 19.80 ?

Date : vendredi 17 mars 2017 au dimanche 16 avril 2017

