LLE (Lic. 2-1047269) présente en accord avec MEI ce spectacle

« Les Schtroumpfs enfin sur scène dans un spectacle musical pour les petits et les grands !Retrouvez vos schtroumpfs préférés aux Folies Bergère pour chanter, danser et rire en famille ! C'est le Printemps, la saison préférée des Schtroumpfs !Comme chaque année, tout le village s'active autour de la préparation de l'événement le plus important de l'année : la parade printanière ! Mais Gargamel est bien décidé à gâcher la fête. Son plan : capturer Dame Nature et faire disparaître le Printemps à tout jamais...Les Schtroumpfs seront-ils capables de stopper Gargamel et de sauver le Printemps ? Venez découvrir cette fabuleuse aventure musicale sur la scène des Folies Bergère du 20 octobre 2016 au 29 janvier 2017, puis en tournée dans toute la France. »PMR : 05 45 92 16 58