Plus d'infos sur le spectacle Des rêves dans la sable Lorène Bihorel à Cherves Richemont

Spectacle à partir de 6 ans.

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d'un genre nouveau.

Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs au fur et à mesure de l'histoire. Un moment unique et magique...

Prix du public au festival d'Avignon OFF 2014

Infos réservation :

Mairie de Cherves Richemont Place du Champs de Foire - BP 40005 16 370 Cherves Richemont tel 05 45 83 25 69 ou au 06 82 44 65 37