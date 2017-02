Plus d'infos sur le spectacle Les Etoiles De La Danse à Rouillac

Gratuit pour les moins de 6 an(s)

42 Après le succès des Étoiles de la danse en France en 2009 et depuis à travers le monde, vous découvrirez ce nouveau spectacle composé d'une sélection très exigeante de 8 danseurs étoiles venus des meilleurs opéras et théâtre de Moscou, Kiev, St Pétersbourg et du corps de ballet (opéra de Kiev). Les Etoiles se sont produites sur les plus prestigieuses scènes du monde, elles ont participé aux plus grands concours internationaux avec à la clé de nombreuses médailles et prix décernés. Le spectacle est composé, en majeure partie, de ballets de danse classique et également d'extraits néo-classiques. Spectacle unique puisqu'il constitue un véritable florilège des passages les plus emblématiques des ballets suivants : Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, Giselle, Casse-noisette, Gopak, la Mort du Cygne, Le Boléro, Don Quichotte... C'est un spectacle pour tous, initiés ou non, pour les admirateurs de la danse ou bien une occasion unique pour ceux qui veulent découvrir ses plaisirs, pour les petits et pour les grands, une grande symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.