Plus d'infos sur le concert Inervision, hommage à Ray Charles et stevis wonder à Cherves Richemont

6 musiciens Poitevin se retrouvent pour rendre hommage à Ray Charles « The Genius » et Stevie Wonder « the little genius ». Le pari de cette formation musicale est de réunir deux icones et précurseurs de la musique jazz, soul et de la funk dans un répertoire interprétés avec une identité particulière et un instrumentarium non moins traditionnel ( clavier, piano, guitare, basse électrique, batterie, percussions, flûte, saxophones)

Création 2016 !

Infos réservation :

Mairie de Cherves Richemont Place du Champs de Foire - BP 40005 16 370 Cherves Richemont tel 05 45 83 25 69 ou au 06 82 44 65 37